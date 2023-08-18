Удары РФ по портам на Дунае: посольство Украины в Румынии призвало не снимать работу ПВО

В ведомстве напомнили, что в ночь на 16 августа российские оккупационные войска обстреляли инфраструктуру портов Дуная. В результате вражеских ударов пострадали семь человек и повреждены складские помещения и зернохранилища.

Как отмечают представители посольства, после российских атак в социальных сетях и отдельных СМИ распространили видео атак дронов на портовую инфраструктуру и работы украинских систем противовоздушной обороны.

Посольство просит воздержаться от съемок и публикации таких кадров, поскольку россияне могут использовать их для корректировки своих обстрелов.

"Призываем всех не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и СМИ, чтобы не увеличивать угрозу жизни людей, работающих и живущих в Придунавье", - написали в ведомстве.

Обстрел портов

Напомним, в ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Так, они атаковали порт Рени в Одесской области.

В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов. Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же был разрушен новый склад под зерно, почти достроенный.