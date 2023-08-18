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Удары РФ по портам на Дунае: посольство Украины в Румынии призвало не снимать работу ПВО

Фото: обстрел порта Рени 16 августа (t.me/ermaka)
Автор: Татьяна Степанова

Посольство Украины призвало жителей приграничных территорий Румынии не снимать работу ПВО возле портов на Дунае, поскольку Россия активно мониторит соцсети и может использовать опубликованные фото и видео для корректировки своих атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Румынии.

В ведомстве напомнили, что в ночь на 16 августа российские оккупационные войска обстреляли инфраструктуру портов Дуная. В результате вражеских ударов пострадали семь человек и повреждены складские помещения и зернохранилища.

Как отмечают представители посольства, после российских атак в социальных сетях и отдельных СМИ распространили видео атак дронов на портовую инфраструктуру и работы украинских систем противовоздушной обороны.

Посольство просит воздержаться от съемок и публикации таких кадров, поскольку россияне могут использовать их для корректировки своих обстрелов.

"Призываем всех не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и СМИ, чтобы не увеличивать угрозу жизни людей, работающих и живущих в Придунавье", - написали в ведомстве.

Обстрел портов

Напомним, в ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Так, они атаковали порт Рени в Одесской области.

В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов. Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же был разрушен новый склад под зерно, почти достроенный.

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РумынияпортДунайПВОВойна России против Украины