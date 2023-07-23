Оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии, есть разрушения
Российские оккупанты этой ночью снова обстреливали населенные пункты Днепропетровской области, применяя для ударов тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак есть повреждения домов и другой инфраструктуры в Никополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
Чиновник уточнил, что под ударами оккупантов оказались город Никополь и Марганецкая община.
В результате атак в Никополе были повреждены 3 частных дома и 3 хозяйственных сооружений.
"Задело легковой автомобиль и линию электропередач", - добавил он.
Также глава ОВА отметил, что в результате этих ударов никто из граждан, к счастью, не пострадал.
В настоящее время специалисты обследуют атакованные территории, и выясняют их последствия.
Последствия вражеских обстрелов Днепропетровской области 23 июля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Удары РФ по Никополю и Днепропетровской области
Войска РФ обстреливают территорию Днепропетровской области практически ежедневно. Захватчики для ударов активно применяют реактивную и тяжелую артиллерию, что расположена на другом берегу Днепра. Часто под удар попадает Никополь и район.
Прошлой ночью, 22 июля, в результате российских ударов по Никополю пострадали три человека.
Также напомним, что 3 июля в результате вражеских ударов по городам Марганец и Никополь пострадала пожилая женщина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.