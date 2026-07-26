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Удары по логистике РФ дали неожиданный эффект: россияне оттягивают ресурсы с фронта

09:22 26.07.2026 Вс
2 мин
Россиянам приходится тратить все больше сил на защиту военных перевозок
aimg Мария Науменко

Российские войска все активнее усиливают охрану логистических маршрутов после украинских ударов. Это требует дополнительных ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"Мобильные огневые группы россиян – гениальный способ Сил обороны Украины оттянуть ресурс россиян с фронта. Без преувеличения", – заявил Андрющенко.

По его словам, сейчас российские военные преимущественно передвигаются колоннами к пяти автомобилям, включая грузовики. Каждая такая колонна сопровождается от одной до трех мобильных огневых групп.

Андрющенко отметил, что только на этой неделе в направлении Донецка ежедневно фиксировали движение от 30 до 50 грузовиков. Несколько меньше транспорта двигалось в направлении Бердянска. Кроме того, под усиленной охраной перевозят и бензовозы.

По его подсчетам, только в районе оккупированного Мариуполя одновременно было привлечено не менее 44 мобильных огневых групп.

"Безумный ресурс со спорной результативностью", - так Андрющенко оценил такую тактику окупантов.

По его мнению, необходимость выделять значительные силы на сопровождение колонн стала одним из последствий украинских ударов по российской логистике.

Последние атаки Сил обороны

Напомним, в последние дни Силы обороны Украины активизировали удары по военной логистике и военно-экономическим объектам России.

Так, в ночь на 23 июля украинские военные нанесли удары по ряду целей, в частности танкера в Черном море, который, по данным Генштаба, использовался для перевозки нефти, нефтепродуктов и горючего для нужд российской армии.

Также были поражены понтонная переправа вблизи Новоэкономического в Донецкой области, которую оккупанты использовали для опрокидывания личного состава и техники.

В ночь на 25 июля Силы обороны нанесли новую серию дальнобойных ударов по объектам на территории России.

По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону, а также суда и военный корабль в акватории Каспийского моря, задействованные в перевозке военных грузов.

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