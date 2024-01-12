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Удары хуситов по кораблям: премьер Британии обсуждает ответные действия

Лондон, Пятница 12 января 2024 00:37
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Удары хуситов по кораблям: премьер Британии обсуждает ответные действия Фото: премьер-Министр Британии Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел совещание со своим кабинетом министров, и обсудил возможность ответа на нападения хуситов на корабли в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также в парламенте сообщили, что Сунак разговаривал с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Халилол Ас-Сиси ранее в четверг, и два лидера обсудили рост нападений хуситов и их разрушительное влияние на судоходство.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит принимать меры для защиты свободы судоходства и защиты жизней на море", - сообщили в парламенте.

Нападение хуситов на корабли в Красном море

В ноябре 2023 года хуситы в Йемене начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну.

Ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН потребовал от хуситов немедленного прекращения нападения на корабли в Красном море. ООН также предупредила, что эскалация напряженности может привести к еще более серьезным последствиям.

Также мы писали, что США и Великобритания успешно отразили самую крупную атаку йеменских хуситов на корабли в Красном море.

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Риши Сунак
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