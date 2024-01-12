Удари хуситів по кораблях: прем'єр Британії обговорює дії у відповідь

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів нараду зі своїм кабінетом міністрів та обговорив можливість відповіді на напади хуситів на кораблі в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Також у парламенті повідомили, що Сунак розмовляв з президентом Єгипту Абдулом-Фаттахом Халілол Ас-Сісі раніше в четвер, і два лідери обговорили зростання нападів хуситів та їх руйнівний вплив на судноплавство.

"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі", - повідомили у парламенті.

Напад хуситів на кораблі у Червоному морі

У листопаді 2023 року хусіти в Ємені почали атакувати кораблі в Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник , який прямував до торговельного судна.

Раніше ми повідомляли, що Рада Безпеки ООН вимагає від хуситів негайного припинення нападу на кораблі в Червоному морі. ООН також попередила, що ескалація напруженості може призвести до ще більших наслідків.

Також ми писали, що США та Великобританія успішно відбили найбільшу атаку єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.