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Удари хуситів по кораблях: прем'єр Британії обговорює дії у відповідь

Лондон, П'ятниця 12 січня 2024 00:37
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Удари хуситів по кораблях: прем'єр Британії обговорює дії у відповідь Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів нараду зі своїм кабінетом міністрів та обговорив можливість відповіді на напади хуситів на кораблі в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також у парламенті повідомили, що Сунак розмовляв з президентом Єгипту Абдулом-Фаттахом Халілол Ас-Сісі раніше в четвер, і два лідери обговорили зростання нападів хуситів та їх руйнівний вплив на судноплавство.

"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі", - повідомили у парламенті.

Напад хуситів на кораблі у Червоному морі

У листопаді 2023 року хусіти в Ємені почали атакувати кораблі в Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник , який прямував до торговельного судна.

Раніше ми повідомляли, що Рада Безпеки ООН вимагає від хуситів негайного припинення нападу на кораблі в Червоному морі. ООН також попередила, що ескалація напруженості може призвести до ще більших наслідків.

Також ми писали, що США та Великобританія успішно відбили найбільшу атаку єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.

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Ріші Сунак
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