Удары молний, ​​поваленные деревья и потопы: какой вред нанесла непогода в Киеве

По Киеву уже второй день подряд "прошлась" гроза. В результате непогоды в отдельных районах столицы попадали деревья, также в области был и пожар.
Темные облака затянули небо над Киевом около 20:30, после чего начался сильный ливень. Дождь сопровождался мощным шквальным ветром, грозой и масштабными молниями.
По состоянию на сейчас известно, что возле станции метро "Черниговская", недалеко от парка "Киото", в результате сильного урагана свалило деревья.
Также из-за большого количества осадков улицы столицы начало подтапливать. В частности полностью затопило подземный переход на Дарницкой площади, соответствующие кадры уже появились в Telegram-каналах.
Кроме того, в одну из киевских многоэтажек попала молния - этот момент также попал на видео очевидцев.
По неподтвержденным данным, в селе Крюковщина под Киевом в результате аналогичного удара молнии загорелся жилой дом.
В то же время в сети сообщают, что на фоне сложных погодных условий на улице Коновальца произошло серьезное ДТП, там автомобиль перевернулся на крышу.
Стоит заметить, что согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, в День вышиванки, 21 мая, в Украине снова ожидается неустойчивая погода.
Практически на всей территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы, и только на северо-востоке (Харьковская, Луганская и Сумская области) сохранится сухая погода.
