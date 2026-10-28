Цены на АЗС идут вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 октября
В среду, 28 октября, на АЗС зафиксирована очередная корректировка стоимости топлива. Главным трендом дня стало массовое подорожание сжиженного газа и дизельного топлива у операторов большого и среднего чека, тогда как ценники на бензин остаются преимущественно стабильными.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Автогаз: Подорожание на 1,00 грн/л зафиксировано сразу в четырех крупных сетях - WOG (до 58,90 грн/л), SOCAR (до 57,50 грн/л), "Укрнафта" (до 54,90 грн/л) и UPG (до 55,90 грн/л). В сети OKKO цена осталась на уровне 57,50 грн/л.
Дизельное топливо: Сеть "Укрнафта" подняла стоимость обеих марок дизеля на 1,00 грн/л (ДТ Energy - до 104,90 грн/л, стандартное ДТ - до 102,90 грн/л). У других операторов дизель содержится на предыдущих отметках: от 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л за премиальные марки SOCAR.
Бензины: Цены на бензины А-95, А-92 и премиальные 100-й марки остаются стабильными во всех сетях.
Детализация цен на АЗС 28 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 57,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 58,90 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 57,50 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 104,90 грн (+1 грн)
- ДТ: 102,90 грн (+1 грн)
- Газ: 54,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 55,90 грн (+1 грн)