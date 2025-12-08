RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Удар ВСУ по порту в Темрюке и складам на оккупированных территориях: Генштаб озвучил потери РФ

Иллюстративное фото: Генштаб озвучил потери РФ после ударов ВСУ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 8 декабря осуществили серию результативных ударов по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С целью снижения логистических и боевых возможностей врага, в районе Чмыровки на оккупированной Луганщине был поражен склад боеприпасов. Также уничтожен склад беспилотников российских войск вблизи оккупированного Донецка.

В районе Симейкино на Луганщине ударом Сил обороны поражен склад горюче-смазочных материалов врага, что существенно влияет на его возможности обеспечивать группировку войск топливом.

Кроме того, с целью ослабления российской противовоздушной обороны, в Донецкой области была поражена мобильная огневая группа противника и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Степень нанесенного ущерба уточняется.

Удар по Темрюку

Генштаб также сообщил обновленные данные о последствиях удара 5 декабря по Темрюкскому морскому порту в Краснодарском крае РФ, который используется для обеспечения российской армии.

Подтверждено уничтожение 20 резервуаров - около 70% от общего количества. Пожар на наливной эстакаде сжиженного газа продолжается: по состоянию на вечер 7 декабря площадь возгорания составила почти 1000 кв. м, рядом размещено несколько десятков железнодорожных цистерн.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

 

Другие удары по РФ

Напомним, в ночь на 14 ноября Силы обороны Украины совершили атаку на пункт базирования кораблей ВМС России в порту Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В результате пострадали портовая инфраструктура и нефтяной терминал "Шесхарис".

Вскоре после удара стало известно, что Новороссийский порт срочно приостановил экспорт нефти, а в самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным агентства Reuters от 18 ноября, загрузка нефти в порту отстает от графика на 2-3 дня. Как отмечается, задержку вызвали повреждения от украинских дронов, снизившие пропускную способность ключевого причала терминала.

ВСУНПЗГенштаб ВСУВойна в Украине