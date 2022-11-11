Удар по жилому дому в Николаеве: число жертв снова возросло

"К сожалению, в больнице скончался еще один человек в результате сегодняшнего обстрела многоэтажки. На данный момент количество жертв достигло 7 человек", - рассказал он.

Спасателям уже удалось деблокировать тела всех погибших из-под завалов дома.

Удар по Николаеву

Сегодня ночью в Николаеве раздались взрывы. Позже стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажному дому, в результате чего есть значительные разрушения.

Сначала местные власти сообщали о четырех погибших. Позже стало известно о шести жертвах.

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