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Удар по Запорожью: количество жертв возросло, погиб 8-месячный ребенок с семьей

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Суббота 04 марта 2023 17:26
Удар по Запорожью: количество жертв возросло, погиб 8-месячный ребенок с семьей Фото: Удар по Запорожью: количество жертв возросло, погиб 8-месячный ребенок с семьей (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Сергей Пышкин

Спасатели продолжают поиск пострадавших в результате ракетного удара по дому в Запорожье. Число погибших возросло до 11 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

"Коммунальные службы вывезли более 511 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Координацию сил и средств осуществляет мобильная оперативная группа ГСЧС Украины", - пишет пресс-служба.

В настоящее время ГСЧС удалось спасти 11 человек, 4 кошек и собаку.

Также спасатели деблокировали тела 11 погибших, среди которых 8-месячный ребенок. Девочка погибла вместе с семьей.

Фото: Удар по Запорожью: количество жертв возросло, погиб 8-месячный ребенок с семьей (t.me/gu_dsns_zp)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. Еще утром было известно о 10 погибших, из которых один ребенок.

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