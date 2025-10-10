Удар по Запорожью: отец погибшего мальчика 3 года провел в плену, теперь борется за жизнь

Россияне атаковали частный сектор

"Атаковали частный сектор и объекты инфраструктуры. Произошло несколько возгораний. Три человека получили ранения. В больницу доставили 45-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

СМИ также отмечают, что мужчина весной вернулся из российского плена, где провел 3 года. Недавно купил дом - сейчас он уничтожен в результате российской атаки. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, его жена - в среднем.

"В 2.22 был в дом "приьот". Брата мужа забрала скорая, не знаем, спасут ли ему ноги - три года в плену, чтобы погибнуть здесь, дома. Мальчика не спасли в больнице", - рассказала родственница раненого мужчины.

Скорая забрала мальчика в крайне тяжелом состоянии, пульс едва прощупывался.

"Боролись врачи, но не спасли. Они (семья - Ред.) купили дом в начале весны", - рассказала местная женщина в комментарии "Суспільному".

Всего известно о 5 раненых в регионе.

Атака на Запорожье

Россияне атаковали город 5 "волнами": сначала - "Шахедами", потом управляемыми авиабомбы и крылатыми ракетами.

В результате атаки повреждена газовая инфраструктура в Запорожье, но давление в сети уже стабилизировали и люди могут пользоваться газом.