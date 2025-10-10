Удар по Запорожью: отец погибшего мальчика 3 года провел в плену, теперь борется за жизнь

В ночь на 10 октября россияне атаковали в Запорожье частный сектор и объекты инфраструктуры. В результате погиб 7-летний мальчик, а его отец и мать сейчас находятся в больнице. Мужчина недавно вернулся из плена, где провел 3 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram и "Суспільне".
"Атаковали частный сектор и объекты инфраструктуры. Произошло несколько возгораний. Три человека получили ранения. В больницу доставили 45-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
СМИ также отмечают, что мужчина весной вернулся из российского плена, где провел 3 года. Недавно купил дом - сейчас он уничтожен в результате российской атаки. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, его жена - в среднем.
"В 2.22 был в дом "приьот". Брата мужа забрала скорая, не знаем, спасут ли ему ноги - три года в плену, чтобы погибнуть здесь, дома. Мальчика не спасли в больнице", - рассказала родственница раненого мужчины.
Скорая забрала мальчика в крайне тяжелом состоянии, пульс едва прощупывался.
"Боролись врачи, но не спасли. Они (семья - Ред.) купили дом в начале весны", - рассказала местная женщина в комментарии "Суспільному".
Всего известно о 5 раненых в регионе.
Россияне атаковали город 5 "волнами": сначала - "Шахедами", потом управляемыми авиабомбы и крылатыми ракетами.
В результате атаки повреждена газовая инфраструктура в Запорожье, но давление в сети уже стабилизировали и люди могут пользоваться газом.
В ночь на 10 октября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив ударные дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела Киева ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия. Под огнем оказались также Днепр и Запорожье. Известно уже о 20 пострадавших людях по Украине.
Владимир Зеленский заявил, что это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.
В результате атаки обесточивание есть в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Восстановительные работы ведутся в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.