"УДАР" висловив підтримку білоруському народові у відстоюванні свободи

Події у Білорусі свідчать про те, що ми живемо в період великих геополітичних змін і стоїмо на порозі нових загроз і викликів.

Про це, на з’їзді партії "УДАР", що відбувається в Києві, заявила представник львівського осередку політсили, депутат парламенту 8 скликання Оксана Юринець.

"Сьогоднішні події у Білорусі свідчать про те, що ми живемо в період великих геополітичних змін і стоїмо на порозі нових загроз і викликів. "УДАР" є солідарним з народом Білорусі у відстоюванні свободи, демократії та людської гідності", - наголосила Юринець.

Вона нагадала, що й українському народові довелося пережити чимало випробувань: окупацію Криму, війну, яку розгорнула Росія на сході держави.

Тому, на її переконання, саме і від результатів місцевих виборів залежить здатність України давати рішучу відсіч зовнішнім загрозам.

"Тільки достойні люди мають представляти інтереси громадян на місцях і подолати ту недовіру до влади, яка панує сьогодні в суспільстві. Питання освіти, якісного медичного обслуговування, зростання добробуту людей - це не просто умови імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, це - частина високих європейських стандартів, які мають відчути українці. І нова місцева влада тут є визначальною. Світ не чекає аутсайдерів, світ дуже швидко змінюється. З’являються нові виклики, як наприклад пандемія. І тут наш лідер, міський голова Києва Віталій Кличко показав, як повинна діяти влада, як правильно комунікувати із громадою і разом протидіяти небезпеці. Сильні, фахові, віддані управлінці на місцях - наша мета і запорука сильної України. Я вірю в особливе призначення України у ХХІ-му столітті. Вірю в сили кожного, хто йде пліч-о-пліч з "УДАРом" на місцеві вибори", - додає Юринець.

Вона також зазначила, що саме команда "УДАРу" у парламенті була локомотивом, який працював над отриманням Україною безвізу з Європейським союзом, а також, була активним учасником переговорів щодо розширення співробітництва з НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський союз вирішив ввести санкції проти відповідальних за фальсифікацію виборів та побиття протестувальників в Білорусі.

Як заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, Брюссель найближчим часом накладе санкції на "значне число" осіб у Білорусі.

Але передбачається, що ЄС може зіткнутися з проблемою введення санкцій проти Білорусі, причиною може стати позиція Греції та Кіпру, які хочуть європейських санкцій проти Туреччини.