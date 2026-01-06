Удар по военному бюджету Путина. Цены на российскую нефть резко падают, - Bloomberg

По данным издания, в среднем за четыре недели по 4 января отгрузки составляли 3,43 млн баррелей в сутки, что примерно на 440 тысяч баррелей меньше, чем в период по 21 декабря. Основное снижение пришлось на поставки из тихоокеанского порта Козьмино. Объемы экспорта остаются нестабильными и зависят от погоды, санкционных ограничений и графиков отправки.

Bloomberg пишет, что на фоне американских санкций, введенных в октябре против "Роснефти" и "Лукойла", российская нефть подешевела сильнее мировых эталонов.

Сорт Urals опустился ниже 35 долларов за баррель в Балтийском и Черном морях, потеряв около 40% стоимости с начала октября. Тихоокеанская нефть РФ ESPO за этот же период подешевела на 25%. Для сравнения, североморская нефть Dated снизилась в цене лишь на 10%.

Снижение экспорта происходит на фоне ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре, включая НПЗ, трубопроводы, порты и танкеры. Из-за атак беспилотников в Черном море суда, направляющиеся в Новороссийск, начали идти вдоль побережья Турции.

Поставки российской нефти возобновились в ключевые порты Индии, однако логистика стала сложнее. Участились скрытые перегрузки между судами, а танкеры дольше ожидают разрешения на заход в порты, стоя на якоре.

Часть танкеров перестала отображаться в системах слежения в районе архипелага Риау у берегов Сингапура. Этот район традиционно используется для перевалки санкционной нефти и становится все более популярным среди перевозчиков российского сырья, которые пытаются скрыть его происхождение.

С начала ноября зафиксировано около 40 перегрузок нефти с судна на судно. Они проходили в районе Риау, у входов в Суэцкий канал, а также рядом с портами Козьмино и Зарубино на Дальнем Востоке.

За неделю по 4 января 30 танкеров загрузили 21,46 млн баррелей российской нефти. Неделей ранее этот показатель составлял 23,59 млн баррелей на 32 судах, следует из данных судоходного мониторинга и отчетов портовых агентов.