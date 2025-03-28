Ответный удар. Авиация ВСУ атаковала место запуска "Шахедов" в Брянской области

"27 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", который в районе Случовска (село - ред.) Брянской области РФ", - сказано в сообщении Генштаба.

В результате украинской атаки была уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, системой видеонаблюдения и другими техническими средствами.

В Генштабе уточнили, что, по предварительной информации, были ликвидированы от 15 до 40 российских оккупантов.

Военное командование подчеркнуло, что удар стал ответом на действия России, которая терроризирует мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины своими ударными беспилотниками.

"С локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских БПЛА. Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении", - добавили в Генштабе.