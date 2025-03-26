Россия применяет новую тактику: в СНБО раскрыли детали сегодняшней атаки на Харьков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По его словам, во время последней дроновой атаки по городу Харьков россияне применили точечную тактику "роев".

"Враг концентрирует большое количество дронов для атаки на один населенный пункт или локацию с целью продавить ПВО. Удары по гражданским должны прекратиться и закрывать на них глаза не получится", - пишет Коваленко.

Стоит заметить, что ранее в СМИ уже сообщалось о том, что россияне могут запускать свои ударные дроны "роями", по несколько дронов по одной цели. Таким образом оккупанты пытаются перегрузить украинские системы ПВО и мобильные группы и нанести большие разрушения.

В частности, сегодня вечером "Шахеды" атаковали город Харьков. Как сообщали местные, во время атаки в городе прозвучало более 10 взрывов. По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу.

Также один из ударов пришелся возле многоэтажного жилого дома.

Кроме этого в ночь на 21 марта Россия устроила массированную дроновую атаку по Одессе и району. Тогда также в городе раздавались десятки взрывов.

Напомним, вечером 26 марта в Воздушных силах сообщили, что враг снова запустил в сторону Украины ударные беспилотники. "Шахеды" заходят в воздушное пространство страны с разных направлений.