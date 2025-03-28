Удар у відповідь. Авіація ЗСУ атакувала місце запуску "Шахедів" у Брянській області

Українські захисники завдали авіаудару по прикордонному пункту пропуску "Погар" у Брянській області. Звідти окупанти запускали свої дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
"27 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська (село - ред.) Брянської області РФ", - ідеться в повідомленні Генштабу.
Внаслідок української атаки було знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, системою відеоспостереження та іншими технічними засобами.
У Генштабі уточнили, що, за попередньою інформацією, було ліквідовано від 15 до 40 російських окупантів.
Військове командування підкреслило, що удар став відповіддю на дії Росії, яка тероризує мирне населення і цивільну інфраструктуру України своїми ударними безпілотниками.
"З локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських БПЛА. Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, російські окупанти щодня запускають по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, ворог використовує нову тактику. Росіяни запускають по одному місту одразу велику кількість дронів, щоб продавити протиповітряну оборону.
Зокрема, кілька днів тому окупанти атакували Харків "роєм" "Шахедів".
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