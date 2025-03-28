Удар у відповідь. Авіація ЗСУ атакувала місце запуску "Шахедів" у Брянській області

"27 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська (село - ред.) Брянської області РФ", - ідеться в повідомленні Генштабу.

Внаслідок української атаки було знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, системою відеоспостереження та іншими технічними засобами.

У Генштабі уточнили, що, за попередньою інформацією, було ліквідовано від 15 до 40 російських окупантів.

Військове командування підкреслило, що удар став відповіддю на дії Росії, яка тероризує мирне населення і цивільну інфраструктуру України своїми ударними безпілотниками.

"З локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських БПЛА. Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку", - додали в Генштабі.