Удар по управлению войсками РФ: ВСУ поразили ключевые объекты в Донецкой области

02:25 12.03.2026 Чт
2 мин
Именно эту дивизию российские войска применяют для наступательных действий на Покровском направлении с декабря 2025 года
aimg Никончук Анастасия
Удар по управлению войсками РФ: ВСУ поразили ключевые объекты в Донецкой области Фото: ВСУ (mil.gov.ua)

Украинские военные нанесли удар по нескольким объектам российских оккупационных сил в Донецкой области. Атака произошла в районе города Селидово, расположенного недалеко от Покровска, и затронула важные элементы системы управления противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Читайте также: Обещанные во время "Рамштайна" ракеты для Patriot уже в Украине, - Зеленский

Где произошел удар

По информации военных, попадание зафиксировано в городе Селидово Покровского района Донецкой области. Населенный пункт находится более чем в 20 километрах от линии фронта и примерно в 15 километрах к юго-востоку от Покровск.

К операции были привлечены подразделения 7-го корпуса ДШВ и бойцы 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем. По результатам удара подтверждено поражение трех важных объектов российских войск.

Какие объекты были поражены

По данным украинских военных, среди пораженных целей оказался пункт временного размещения подразделения беспилотников.

Предварительно установлено, что он действовал в интересах 76-я десантно-штурмовой дивизия армии РФ.

В здании также находились российские военные, которые использовали его как укрытие.

Также под удар попал пункт управления отряда "Зевс" 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й общевойсковой армии РФ, где находились российские военные.

Удар по командному пункту батальона

Кроме того, поражены пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-я отдельной мотострелковая бригада.

По имеющейся информации, солдаты и офицеры командования батальона размещались на территории местного гостиничного комплекса.

В настоящее время информация о потерях противника уточняется.

"Уничтожение этих объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений беспилотных систем и управления войсками противника в Покровской агломерации", – подчеркнули военные.

Напоминаем, что Силы обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по объектам военной инфраструктуры российских оккупационных сил на территории Крыма, а также в Донецкой и Запорожской областях.

Отметим, что во временно оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент на позиции дивизиона 12-го зенитного ракетного полка была поражена важная радиолокационная станция, входящая в систему противовоздушной обороны полуострова.

