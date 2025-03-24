Удар по центру Сум: число раненых резко возросло, среди них много детей

Российские оккупанты сегодня, 24 марта, нанесли ракетный удар по центру Сум. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области в Telegram и горсовет Сум в Telegram.

"65 раненых, среди которых 14 детей, в результате атаки по жилому кварталу города Сумы - начато следствие", - сказано в сообщении правоохранителей. Фото: последствия ракетного удара по Сумам (t.me/prokuraturasumy) Они отметили, что уже ведется досудебное расследование по фактом совершения военных преступлений. В прокуратуре установили, что ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум россияне нанесли около 14:00. Поврежден ряд многоэтажек, а также учебное заведение. Сейчас прокуроры документируют последствия российской атаки. Обновлено 16:58 Как пишет горсовет, в Сумах известно о 74 пострадавших, среди которых 13 детей. При этом в горсовете уточнили, что из-за атаки газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление - в 18, а холодная вода - в шести.