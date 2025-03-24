Удар по центру Сум: число раненых резко возросло, среди них много детей
Российские оккупанты сегодня, 24 марта, нанесли ракетный удар по центру Сум. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области в Telegram и горсовет Сум в Telegram.
"65 раненых, среди которых 14 детей, в результате атаки по жилому кварталу города Сумы - начато следствие", - сказано в сообщении правоохранителей.
Фото: последствия ракетного удара по Сумам (t.me/prokuraturasumy)
Они отметили, что уже ведется досудебное расследование по фактом совершения военных преступлений.
В прокуратуре установили, что ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум россияне нанесли около 14:00. Поврежден ряд многоэтажек, а также учебное заведение.
Сейчас прокуроры документируют последствия российской атаки.
Обновлено 16:58
Как пишет горсовет, в Сумах известно о 74 пострадавших, среди которых 13 детей.
При этом в горсовете уточнили, что из-за атаки газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление - в 18, а холодная вода - в шести.
Удар по Сумам
Напомним, сегодня, 24 марта, в Сумах прозвучали взрывы. Позже стало известно, что российские оккупанты нанесли по городу ракетный удар. В результате этого повреждены многоэтажки и школа.
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявлял о 28 раненых, среди которых было 24 взрослых и четыре ребенка.
Пока неизвестно, какой именно ракетой российские оккупанты ударили по городу.
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