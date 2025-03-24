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Удар по центру Сум: число раненых резко возросло, среди них много детей

Сумы, Понедельник 24 марта 2025 16:50
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Удар по центру Сум: число раненых резко возросло, среди них много детей Фото: россияне нанесли ракетный удар по Сумам (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 24 марта, нанесли ракетный удар по центру Сум. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области в Telegram и горсовет Сум в Telegram.

"65 раненых, среди которых 14 детей, в результате атаки по жилому кварталу города Сумы - начато следствие", - сказано в сообщении правоохранителей.

Фото: последствия ракетного удара по Сумам (t.me/prokuraturasumy)

Они отметили, что уже ведется досудебное расследование по фактом совершения военных преступлений.

В прокуратуре установили, что ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум россияне нанесли около 14:00. Поврежден ряд многоэтажек, а также учебное заведение.

Сейчас прокуроры документируют последствия российской атаки.

Обновлено 16:58

Как пишет горсовет, в Сумах известно о 74 пострадавших, среди которых 13 детей.

При этом в горсовете уточнили, что из-за атаки газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление - в 18, а холодная вода - в шести.

Удар по Сумам

Напомним, сегодня, 24 марта, в Сумах прозвучали взрывы. Позже стало известно, что российские оккупанты нанесли по городу ракетный удар. В результате этого повреждены многоэтажки и школа.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявлял о 28 раненых, среди которых было 24 взрослых и четыре ребенка.

Пока неизвестно, какой именно ракетой российские оккупанты ударили по городу.

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