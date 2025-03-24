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Удар по центру Сум: кількість поранених різко зросла, серед них багато дітей

Суми, Понеділок 24 березня 2025 16:50
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Удар по центру Сум: кількість поранених різко зросла, серед них багато дітей Фото: росіяни завдали ракетного удару по Сумах (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по центру Сум. Станом на зараз відомо про десятки поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області в Telegram та міськраду Сум в Telegram.

"65 поранених, серед яких 14 дітей, внаслідок атаки по житловому кварталу міста Суми - розпочато слідство", - ідеться в повідомленні правоохоронців.

Фото: наслідки ракетного удару по Сумам (t.me/prokuraturasumy)

Вони зазначили, що вже триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

У прокуратурі встановили, що ракетний удар по густонаселеному житловому кварталу Сум росіяни завдали близько 14:00. Пошкоджено низку багатоповерхівок, а також навчальний заклад.

Наразі прокурори документують наслідки російської атаки.

Оновлено 16:58

Як пише міськрада, у Сумах відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.

При цьому у міськраді уточнили, що через атаку газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення - у 18, а холодна вода - у шести.

Удар по Сумах

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, у Сумах пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що російські окупанти завдали по місту ракетного удару. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівки та школу.

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявляв про 28 поранених, серед яких було 24 дорослих і чотири дитини.

Наразі невідомо, якою саме ракетою російські окупанти вдарили по місту.

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