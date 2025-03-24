Удар по центру Сум: кількість поранених різко зросла, серед них багато дітей

Російські окупанти сьогодні, 24 березня, завдали ракетного удару по центру Сум. Станом на зараз відомо про десятки поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області в Telegram та міськраду Сум в Telegram .

При цьому у міськраді уточнили, що через атаку газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення - у 18, а холодна вода - у шести.

Як пише міськрада, у Сумах відомо про 74 постраждалих, серед яких 13 дітей.

У прокуратурі встановили, що ракетний удар по густонаселеному житловому кварталу Сум росіяни завдали близько 14:00. Пошкоджено низку багатоповерхівок, а також навчальний заклад.

Вони зазначили, що вже триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

"65 поранених, серед яких 14 дітей, внаслідок атаки по житловому кварталу міста Суми - розпочато слідство", - ідеться в повідомленні правоохоронців.

Удар по Сумах

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, у Сумах пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що російські окупанти завдали по місту ракетного удару. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівки та школу.

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявляв про 28 поранених, серед яких було 24 дорослих і чотири дитини.

Наразі невідомо, якою саме ракетою російські окупанти вдарили по місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.