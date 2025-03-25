Удар по Сумах и договоренность между США и Украиной по ископаемым: новости за 24 марта

Российские войска ударили по Сумах. Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина и США приблизились к подписанию соглашения о редкоземах.

Более подробно о том, что произошло в понедельник 24 марта - в материале РБК-Украина .

Удар по Сумам

Вчера днем россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. Сначала местные власти сообщали о 28 пострадавших, но это число стремительно росло.

Как оказалось, российские оккупанты целились по густонаселенному району города. Из-за атаки повреждена школа и многоэтажки.

Спасатели сообщали, что из-за атаки началось несколько пожаров. Также они провели эвакуацию 40 детей и 16 взрослых.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратил внимание, что такая атака произошла на фоне пустых заявлений россиян о мире и призвал Запад оказать давление на РФ для продолжения дипломатии.

По данным Сумского городского совета, к вечеру количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумам возросло до почти 90 мирных жителей. Среди пострадавших - 17 детей.

Соглашение о редкоземах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он ожидает, что американо-украинское соглашение о редкоземельных металлах вскоре подпишут.

Трамп сделал заявление о соглашении с Украиной во время встречи со своим кабинетом министров.

Также президент США добавил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность, при которой американские компании будут управлять украинскими электростанциями.

Выплаты "тысячи Зеленского" завершены

В Украине завершили выплаты тысячи гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Однако некоторым украинцам пообещали выплатить деньги позже.

Министерство экономики Украины сообщило, что в период с 13 по 28 февраля украинцы получили 703 млн гривен помощи. Среди них - 124,5 тысячи выплат на детей.

СБУ обратилась к родителям украинских детей

Служба безопасности Украины обратилась к родителям украинских детей с предостережением. Правоохранители предупреждают, что оккупанты используют подростков в терактах.

Подробнее о заявлении Службы безопасности, можно узнать в материале РБК-Украина.

Программу "контракт 18-24" расширят на еще один род войск

Президента Украины Владимир Зеленский рассказал, что он заслушал доклад по программе с "контрактом 18-24". По его словам, докладывали о первых результатах программы.

Президент рассказал, что программа "контракт 18-24" расширится еще на один род войск.

В Саудовской Аравии прошли переговоры США и РФ

Вчера, 24 марта, состоялись консультации между представителями России и США по завершению войны в Украине. Встреча длилась более 12 часов.

Ожидается, что сегодня, во вторник, 25 марта, стороны распространят совместное заявление по итогам проведенных переговоров.

ВСУ освободили в марте часть территорий возле Двуречной

Вооруженные силы Украины освободили часть территорий вблизи Двуречной в Харьковской области в марте.

"Улучшили положение, это очень важные, но небольшие операции", - рассказал представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.