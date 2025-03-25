Удар по Сумах и договоренность между США и Украиной по ископаемым: новости за 24 марта
Российские войска ударили по Сумах. Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина и США приблизились к подписанию соглашения о редкоземах.
Более подробно о том, что произошло в понедельник 24 марта - в материале РБК-Украина.
Удар по Сумам
Вчера днем россияне нанесли ракетный удар по центру Сум. Сначала местные власти сообщали о 28 пострадавших, но это число стремительно росло.
Как оказалось, российские оккупанты целились по густонаселенному району города. Из-за атаки повреждена школа и многоэтажки.
Спасатели сообщали, что из-за атаки началось несколько пожаров. Также они провели эвакуацию 40 детей и 16 взрослых.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратил внимание, что такая атака произошла на фоне пустых заявлений россиян о мире и призвал Запад оказать давление на РФ для продолжения дипломатии.
По данным Сумского городского совета, к вечеру количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумам возросло до почти 90 мирных жителей. Среди пострадавших - 17 детей.
Соглашение о редкоземах
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он ожидает, что американо-украинское соглашение о редкоземельных металлах вскоре подпишут.
Трамп сделал заявление о соглашении с Украиной во время встречи со своим кабинетом министров.
Также президент США добавил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность, при которой американские компании будут управлять украинскими электростанциями.
Выплаты "тысячи Зеленского" завершены
В Украине завершили выплаты тысячи гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Однако некоторым украинцам пообещали выплатить деньги позже.
Министерство экономики Украины сообщило, что в период с 13 по 28 февраля украинцы получили 703 млн гривен помощи. Среди них - 124,5 тысячи выплат на детей.
СБУ обратилась к родителям украинских детей
Служба безопасности Украины обратилась к родителям украинских детей с предостережением. Правоохранители предупреждают, что оккупанты используют подростков в терактах.
Подробнее о заявлении Службы безопасности, можно узнать в материале РБК-Украина.
Программу "контракт 18-24" расширят на еще один род войск
Президента Украины Владимир Зеленский рассказал, что он заслушал доклад по программе с "контрактом 18-24". По его словам, докладывали о первых результатах программы.
Президент рассказал, что программа "контракт 18-24" расширится еще на один род войск.
В Саудовской Аравии прошли переговоры США и РФ
Вчера, 24 марта, состоялись консультации между представителями России и США по завершению войны в Украине. Встреча длилась более 12 часов.
Ожидается, что сегодня, во вторник, 25 марта, стороны распространят совместное заявление по итогам проведенных переговоров.
ВСУ освободили в марте часть территорий возле Двуречной
Вооруженные силы Украины освободили часть территорий вблизи Двуречной в Харьковской области в марте.
"Улучшили положение, это очень важные, но небольшие операции", - рассказал представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.
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