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Выплаты "тысячи Зеленского" завершены, но часть украинцев еще получит деньги

Украина, Понедельник 24 марта 2025 16:12
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Выплаты "тысячи Зеленского" завершены, но часть украинцев еще получит деньги Иллюстративное фото: в Украине завершили выплаты "тысячи Зеленского" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завершили выплаты тысячи гривен в рамках программы "Зимова єПідримка". Но некоторым украинцам пообещали выплатить деньги позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Правительство завершило выплаты "Зимової єПідримки" по заявкам в "Дії" и через банки-партнеры", - сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что в период с 13 по 28 февраля украинцы получили 703 млн гривен помощи. Среди них - 124,5 тысяч выплат на детей.

"Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатали на ВСУ. Использовать средства можно до конца 2025 года, в том числе в поддержку армии", - отметила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Заявки на выплаты принимали до 28 февраля. Те заявки, которые подавали через "Укрпочту", будут обработаны до конца апреля.

"Тысяча Зеленского"

Напомним, в конце осени для граждан Украины пообещали денежную помощь в размере тысячи гривен.

Украинцы могли получить такую помощь от государства не только через "Дію", но и офлайн. Такая возможность была предусмотрена для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Также некоторые украинцы могли получить денежную помощь через банк.

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Министерство экономики Выплаты
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