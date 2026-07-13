Удар по судну в Одесской области: количество жертв среди экипажа возросло

"До 12 возросло количество пострадавших в результате вражеского удара по коммерческому судну в Одесском районе. Пять человек погибли. Все погибшие и пострадавшие - члены экипажа", - отметил он.

Кроме того, госпитализированы семь человек - врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Также пятеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Что предшествовало

Российские оккупанты ударили по торговому судну под флагом Того, которое находилось в украинском порту и разгружало минеральные удобрения. Попадание пришлось на надстройку корабля, в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним, 22 июня российские войска атаковали дронами торговое судно VICTRESS, принадлежащее Турции и ходившее под флагом Панамы. В результате удара на борту возник пожар. Погиб 58-летний повар, еще восемь членов экипажа были эвакуированы на спасательном плоту.

В тот же день под российскую атаку попали гражданские суда, ходившие под флагами Палау и Белиза.