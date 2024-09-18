Спутники зафиксировали мощный пожар на складе в Тверской области после атаки (фото)

Спутники зафиксировали масштабный пожар на складе воинской части в Тверской области России. По предварительной информации, часть ночью атаковали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Спутниковые снимки подтверждают информацию из социальных сетей, что после атаки на складе возник мощный пожар.

Спутники NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ) в Тверской области.

Что известно об атаке

В ночь на 18 сентября в Тверской области РФ раздались взрывы. Позже в сети сообщили, что дроны якобы атаковали военную часть в городе Торопец.

В Торопце находится воинская часть 54169 и воинская часть 11777 (бывшая 55443) - 107 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ).

В сети публиковали кадры сильного пожара, сопровождавшегося мощным задымлением и детонацией. По информации росСМИ, на атакованном складе хранились, среди прочего, 122-мм реактивные снаряды для "Градов" и 82-мм артиллерийские мины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО заявил, что на складе были ракеты к "Градам", зенитные С-300 и С-400, а также баллистические ракеты к "Искандеру" и северокорейские KN23.

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