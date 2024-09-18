Спутники зафиксировали мощный пожар на складе в Тверской области после атаки (фото)
Спутники зафиксировали масштабный пожар на складе воинской части в Тверской области России. По предварительной информации, часть ночью атаковали дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Спутники NASA зафиксировали тепловые показатели почти на всей территории 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ) в Тверской области.
Спутниковые снимки подтверждают информацию из социальных сетей, что после атаки на складе возник мощный пожар.
Фото: спутниковый снимок NASA (t.me/astrapress)
Что известно об атаке
В ночь на 18 сентября в Тверской области РФ раздались взрывы. Позже в сети сообщили, что дроны якобы атаковали военную часть в городе Торопец.
В Торопце находится воинская часть 54169 и воинская часть 11777 (бывшая 55443) - 107 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ).
В сети публиковали кадры сильного пожара, сопровождавшегося мощным задымлением и детонацией. По информации росСМИ, на атакованном складе хранились, среди прочего, 122-мм реактивные снаряды для "Градов" и 82-мм артиллерийские мины.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО заявил, что на складе были ракеты к "Градам", зенитные С-300 и С-400, а также баллистические ракеты к "Искандеру" и северокорейские KN23.
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