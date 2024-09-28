Удар "Шахедов" по больнице в Сумах: количество жертв возросло

Удар по Сумам

РБК-Украина ранее писало, что россияне ударили по медучреждению в Сумах. Все, что известно о двойном ударе по медучреждению, можно узнать в материале РБК-Украина.

ГСЧС показала момент повторного удара "Шахедом" по больнице в Сумах

В то же время мы подготовили отдельный материал, в котором собрали все о последствиях ночных обстрелов Украины.

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