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Удар "Шахедов" по больнице в Сумах: количество жертв возросло

Фото: россияне ударили по Сумам (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня российская армия ударила по медицинскому учреждению в Сумах. Известно, что уже 10 человек погибли от вражеского удара.

"По состоянию на 20:00, 28 сентября в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек", - сообщили в ОВА.

 

По данным администрации, ранения разной степени тяжести получили 22 человека:

  • 15 человек госпитализированы, из них 5 находятся в тяжелом состоянии.
  • 7 пострадавших получают амбулаторное лечение.

Все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения. Пострадавшим людям предоставлена необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов

 

Удар по Сумам

РБК-Украина ранее писало, что россияне ударили по медучреждению в Сумах. Все, что известно о двойном ударе по медучреждению, можно узнать в материале РБК-Украина.

ГСЧС показала момент повторного удара "Шахедом" по больнице в Сумах

В то же время мы подготовили отдельный материал, в котором собрали все о последствиях ночных обстрелов Украины.

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