Удар "Шахедами" по Николаеву: спасатели показали последствия обстрела россиян (фото)

Удар РФ по Украине 24 июля

Российские войска сегодня ночью, 24 июля, атаковали ряд регионов Украины с использованием беспилотников типа "Шахед" и ракет.

Так, в историческом центре Одессы вспыхнули пожары, в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города. Позже выяснилось, что загорелся рынок "Привоз", который расположен в историческом центре города.

Также под атакой российских "Шахедов" находился Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, под вражеским обстрелом находились и Черкассы. В городе в результате ночной ракетной атаки количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них оказался ребенок.

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