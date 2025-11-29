Удар в сердце общины: россияне КАБом разрушили большой лицей на Днепропетровщине
В ночь на 29 ноября российская армия нанесла авиационный удар по Межевскому лицею №1 - школа превратилась в руины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета в Telegram.
Российские войска ударили управляемой авиабомбой по главной школе Межевской громады, где ежедневно учились около 450 детей. Здание почти полностью разрушено: классы и коридоры, которые были центром детской жизни, превратились в обломки.
Фото: Межевский лицей №1 после российского обстрела (ГумДеп Днепр)
"Это удар не только по инфраструктуре, но и по будущему громады - уничтожены места, где формировались мечты и росло следующее поколение. Россия снова сознательно бьет по мирным пространствам, которые должны быть безопасными для детей", - говорится в сообщении.
Фото: Межевский лицей №1 после российского обстрела (ГумДеп Днепр)
Межевская громада не впервые переживает последствия таких атак. С начала вторжения образовательная сеть региона понесла значительные потери: часть школ работает дистанционно, часть - повреждена. Лицей №1 был наиболее оборудованным и ключевым образовательным учреждением.
Удар по нему - еще один пример системного уничтожения украинских учебных заведений, которых по всей стране уже разрушены или повреждены тысячи.
