Главная » Новости » Война в Украине

Удар в сердце общины: россияне КАБом разрушили большой лицей на Днепропетровщине

Украина, Суббота 29 ноября 2025 16:23
UA EN RU
Удар в сердце общины: россияне КАБом разрушили большой лицей на Днепропетровщине Фото: Межевский лицей №1 после российского обстрела (t.me/humpolitic)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 29 ноября российская армия нанесла авиационный удар по Межевскому лицею №1 - школа превратилась в руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета в Telegram.

Российские войска ударили управляемой авиабомбой по главной школе Межевской громады, где ежедневно учились около 450 детей. Здание почти полностью разрушено: классы и коридоры, которые были центром детской жизни, превратились в обломки.

Удар в сердце общины: россияне КАБом разрушили большой лицей на ДнепропетровщинеФото: Межевский лицей №1 после российского обстрела (ГумДеп Днепр)

"Это удар не только по инфраструктуре, но и по будущему громады - уничтожены места, где формировались мечты и росло следующее поколение. Россия снова сознательно бьет по мирным пространствам, которые должны быть безопасными для детей", - говорится в сообщении.

Удар в сердце общины: россияне КАБом разрушили большой лицей на ДнепропетровщинеФото: Межевский лицей №1 после российского обстрела (ГумДеп Днепр)

Межевская громада не впервые переживает последствия таких атак. С начала вторжения образовательная сеть региона понесла значительные потери: часть школ работает дистанционно, часть - повреждена. Лицей №1 был наиболее оборудованным и ключевым образовательным учреждением.

Удар по нему - еще один пример системного уничтожения украинских учебных заведений, которых по всей стране уже разрушены или повреждены тысячи.

Также недавно мы писали о ночных отстрелах Днепра, в результате которых пострадали 14 человек, среди них - ребенок 11 лет.

Также РБК-Украина писало о попадании дрона в многоэтажку в Днепре, в результате атаки были пострадавшие.

