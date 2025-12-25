Удар по саркофагу "забыт". РФ цинично обвинила Украину в подготовке провокаций на ЧАЭС

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что Украина якобы готовит провокации на Чернобыльской АЭС. Враг умалчивает о своей атаке на саркофаг над четвертым энергоблоком станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
В ЦПД отметили, что российские пропагандисты умышленно перекручивают заявления руководства ЧАЭС и игнорируют тот факт, что РФ своими хаотическими атаками создает угрозы для ядерной безопасности.
В качестве "предлога" для своей лжи пропагандисты используют заявление гендиректора Чернобыльской АЭС о том, что еще один удар по новому безопасному конфайнменту (саркофагу) над четвертым энергоблоком станции может его разрушить.
"Российская пропаганда сознательно искажает эти слова, подавая оговорки о рисках как "подготовке провокации", - добавили в Центре.
Но россияне не пишут о том, что саркофаг был сильно поврежден в результате удара российского дрона 14 февраля этого года. При помощи таких фейков враг хочет создать информационное алиби, дискредитировать Украину и снять ответственность с РФ.
Напомним, несколько дней назад генеральный директор ЧАЭС Сергей Тараканов заявил о том, что если российская ракета попадет в саркофаг ЧАЭС или даже рядом, то защитное сооружение может обвалиться.
Он отметил, что после российской атаки на саркофаг, которая произошла 14 февраля, новый безопасный конфайнмент утратил несколько основных функций.
Также Тараканов отметил, что восстановление Саркофага может продолжаться 3-4 года.