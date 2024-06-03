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Украинские воины ударили по С-300 на территории РФ: Верещук показала фото

Понедельник 03 июня 2024 21:09
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Украинские воины ударили по С-300 на территории РФ: Верещук показала фото Фото: ВСУ нанесли удар по С-300 на территории России (t.me/vereshchuk_iryna)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу С-300, который находился на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

"Хорошо горит. Это российский С-300. На российской территории", - написала министр.

Также она напомнила, что по С-300 ударили в первые дни после разрешения на использование западного оружия для атак на российскую территорию.

Удары по РФ оружием Запада

Напомним, последнее несколько недель ряд союзников Украины разрешил ВСУ использовать переданное вооружение для ударов по территории России.

В частности, свое оружие для таких атак разрешили использовать США. В Вашингтоне также уточнили, что бить по РФ все еще нельзя дальнобойными ракетами ATACMS.

Более детально о новых разрешениях Запада - в материале РБК-Украина.

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