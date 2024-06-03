Украинские воины ударили по С-300 на территории РФ: Верещук показала фото

Украинские защитники нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу С-300, который находился на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

Также она напомнила, что по С-300 ударили в первые дни после разрешения на использование западного оружия для атак на российскую территорию.

"Хорошо горит. Это российский С-300. На российской территории", - написала министр.

Удары по РФ оружием Запада

Напомним, последнее несколько недель ряд союзников Украины разрешил ВСУ использовать переданное вооружение для ударов по территории России.

В частности, свое оружие для таких атак разрешили использовать США. В Вашингтоне также уточнили, что бить по РФ все еще нельзя дальнобойными ракетами ATACMS.

Более детально о новых разрешениях Запада - в материале РБК-Украина.

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