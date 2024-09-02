Зеленский об ударах по России западным оружием: только разрешений будет мало

Украина ожидает от западных партнеров не только разрешений на нанесение ударов по России. Украинским воинам нужно соответствующее вооружение.

Об этом на брифинге в Запорожье заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина сейчас работает с партнерами, чтобы они разрешили атаковать территорию России переданным оружием. Этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии, поскольку у них есть соответствующие ракеты и дроны. "По состоянию на сегодня только разрешить - этого тоже мало. Нужно не только разрешение, нужно и получить это (дальнобойное оружие - ред.). Мы получили не все, что хотели бы применить. И это не просто такая фантазия, что мы хотели бы это применить, а были договоренности, чтобы все это получить", - подчеркнул глава государства.

