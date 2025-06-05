Удар России по Херсонской ОГА может ускорить санкции США, - эксперт

По его словам, удар РФ по Херсонской ОГА нельзя считать адекватным ответом на атаку Украины по российским авиабазам.

"Причем здесь дом гражданский, там никого не было. Очевидно, что там уже давно никто не находится, потому что Херсон постоянно под обстрелами, и естественно, что административное здание руководства области и города постоянно под угрозой, поэтому там никто не работал, оно стояло пустое, россияне зачем-то его уничтожили, - сказал Самусь.

Он отметил, что если этот удар был демонстрацией того, что россияне могут уничтожать гражданские объекты, то все это и так знают. По словам эксперта, РФ в военной сфере не может победить Украину, поэтому бьет чисто террористически по украинским объектам.

"Если это ответ на удары по аэродромам, то это достаточно неадекватно. И более того, Украина может сейчас использовать этот удар и показать, что смотрите, мы бьем по аэродромам. Ни один гражданский, даже военный не пострадал. Пострадали только самолеты. Россия бьет исключительно по гражданским объектам. Они угрожают убивать гражданских, если мы не согласимся, например, на какие-то условия террористов", - добавил Самусь.

Эксперт отметил, что это террористическая практика России - сеять страх, хаос, панику для того, чтобы ослаблять возможности Украины противостоять.

"Для американцев на самом деле удар по Херсонской ОГА - это еще один аргумент, что надо вводить санкции. Путин неадекватен, он не может остановиться, он следует абсолютно своей логике, в которой считает почему-то, что может победить, и поэтому надо бить по нему уже серьезно", - подчеркнул он.