"Абсолютно больные существа": Зеленский об ударе россиян по зданию Херсонской ОГА
Россияне целенаправленно атаковали здание Херсонской областной государственной администрации. Агрессор пытается разрушить жизнь в мирных городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства напомнил, что оккупанты дважды за день ударили по зданию Херсонской областной государственной администрации.
Фото: последствия российского удара по зданию Херсонской ОГА (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Совершенно больные существа", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что для того, чтобы вынудить Россию перестать разрушать и убивать, нужна сила.
"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", - обратил внимание он.
Президент поблагодарил всем в мире, кто помогает изменить ситуацию и приблизить достижение реальной безопасности для украинцев.
Удар по зданию Херсонской ОГА
Напомним, оккупанты сегодня, 5 июня, утром обстреляли здание Херсонской областной государственной администрации. Оно было повреждено.
Уже днем россияне повторно нанесли удар по зданию. Он был настолько мощным, что здание фактически было уничтожено.
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