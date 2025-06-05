"Абсолютно больные существа": Зеленский об ударе россиян по зданию Херсонской ОГА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Глава государства напомнил, что оккупанты дважды за день ударили по зданию Херсонской областной государственной администрации.

Фото: последствия российского удара по зданию Херсонской ОГА (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Совершенно больные существа", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что для того, чтобы вынудить Россию перестать разрушать и убивать, нужна сила.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", - обратил внимание он.

Президент поблагодарил всем в мире, кто помогает изменить ситуацию и приблизить достижение реальной безопасности для украинцев.