Удар Росії по Херсонській ОДА може прискорити санкції США, - експерт

За його словами, удар РФ по Херсонській ОДА не можна вважати адекватною відповіддю на атаку України по російських авіабазах.

"Причому тут будинок цивільний, там нікого не було. Очевидно, що там уже давно ніхто не знаходиться, тому що Херсон постійно під обстрілами, і звісно, що адміністративна будівля керівництва області й міста постійно під загрозою, тому там ніхто не працював, вона стояла порожня, росіяни навіщось її знищили, - сказав Самусь.

Він зазначив, що якщо цей удар був демонстрацією того, що росіяни можуть знищувати цивільні об'єкти, то всі це й так знають. За словами експерта, РФ у військовій сфері не може перемогти Україну, тому б'є суто терористично по українських об'єктах.

"Якщо це відповідь на удари по аеродромах, то це досить неадекватно. І більш того, Україна може зараз використовувати цей удар і показати, що дивіться, ми б'ємо по аеродромах. Жоден цивільний, навіть військовий не постраждав. Постраждали тільки літаки. Росія б'є виключно по цивільним об'єктам. Вони погрожують вбивати цивільних, якщо ми не погодимося, наприклад, на якісь умови терористів", - додав Самусь.

Експерт зазначив, що це терористична практика Росії - сіяти страх, хаос, паніку для того, щоб послаблювати можливості України протистояти.

"Для американців насправді удар по Херсонській ОДА - це ще один аргумент, що треба вводити санкції. Путін неадекватний, він не може зупинитися, він слідує абсолютно своїй логіці, в якій вважає чомусь, що може перемогти, і тому треба бити по ньому вже серйозно", - наголосив він.