Удар РФ по мосту в Одесской области: в ОВА рассказали, какая ситуация в регионе

Россияне непрерывно продолжают обстреливать Одесскую область, но власть делает все, чтобы люди были в безопасности, а транспорт и логистика работали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, движение гражданского автотранспорта по мосту не останавливалось: даже во время воздушных тревог мы организовали безопасный переезд людей, эвакуацию автобусов и легковых транспортных средств, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом.

ГСЧС, полиция, специальные и коммунальные службы работали над каждым маршрутом, а значит альтернативные переезды и переправы уже организованы.

"Мы понимали, что такое может произойти, поэтому власть и военное командование учли все возможные критические сценарии. В южных районах Одесской области сформирован двухнедельный запас лекарств, который постоянно пополняется и предоставляется больницам", - рассказал глава ОВА.

Также обеспечено достаточное количество продуктов питания и горючего. В банкоматах есть наличные средства. Пенсии доставляются людям вовремя.

"Еще вчера после первой атаки врага я сразу набрал Премьер-министра Украины Юлию Свириденко, которой доложил ситуацию. Были определены четкие первоочередные меры, которые мы можем сделать вместе", - добавил Кипер.

Кроме того, обсудили ситуацию с международными партнерами, подготовили транзитные коридоры, провели переговоры с украинскими и международными перевозчиками.

Около 200 пассажиров, которые находились в автобусах на направлении Измаил, были переправлены альтернативными маршрутами, чтобы избежать транспортного коллапса на границе.

"Мост будет восстановлен, дополнительно сделаем альтернативные переезды и наладим переправы. Может быть неудобно, не так комфортно, но несмотря на попытки врага все будет работать и полностью восстановлено, и для этого задействованы все силы и средства", - отметил глава ОВА.