Удар РФ по мосту в Одесской области: в ОВА рассказали, какая ситуация в регионе
Россияне непрерывно продолжают обстреливать Одесскую область, но власть делает все, чтобы люди были в безопасности, а транспорт и логистика работали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы одесской ОВА Олега Кипера.
По его словам, движение гражданского автотранспорта по мосту не останавливалось: даже во время воздушных тревог мы организовали безопасный переезд людей, эвакуацию автобусов и легковых транспортных средств, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом.
ГСЧС, полиция, специальные и коммунальные службы работали над каждым маршрутом, а значит альтернативные переезды и переправы уже организованы.
"Мы понимали, что такое может произойти, поэтому власть и военное командование учли все возможные критические сценарии. В южных районах Одесской области сформирован двухнедельный запас лекарств, который постоянно пополняется и предоставляется больницам", - рассказал глава ОВА.
Также обеспечено достаточное количество продуктов питания и горючего. В банкоматах есть наличные средства. Пенсии доставляются людям вовремя.
"Еще вчера после первой атаки врага я сразу набрал Премьер-министра Украины Юлию Свириденко, которой доложил ситуацию. Были определены четкие первоочередные меры, которые мы можем сделать вместе", - добавил Кипер.
Кроме того, обсудили ситуацию с международными партнерами, подготовили транзитные коридоры, провели переговоры с украинскими и международными перевозчиками.
Около 200 пассажиров, которые находились в автобусах на направлении Измаил, были переправлены альтернативными маршрутами, чтобы избежать транспортного коллапса на границе.
"Мост будет восстановлен, дополнительно сделаем альтернативные переезды и наладим переправы. Может быть неудобно, не так комфортно, но несмотря на попытки врага все будет работать и полностью восстановлено, и для этого задействованы все силы и средства", - отметил глава ОВА.
Удар РФ по Одесской области
Напомним, вчера, 19 декабря, российские оккупанты ударили дроном по мосту под селом Маяки Одесской области.
Беспилотник ударил по автомобилю, который двигался по мосту. В результате погибла женщина, трое ее детей были доставлены в больницу с травмами и острой реакцией на стресс.
Сегодня утром стало известно, возросло количество жертв в результате атаки РФ баллистикой на портовую инфраструктуру Одесской области. Также известно об уже 27 пострадавших.
Из-за российского удара по мосту в Маяках на пунктах пропуска на украинско-молдавской границе ввели ограничения.
Тем временем "Укрзализныця" назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.