Удар РФ по Кременчугу: количество пострадавших возросло до 2

В воскресенье, 6 июля, россияне атаковали Кременчуг дронами. В результате обстрела количество пострадавших возросло до двух, а разрушениям подверглись около 16 зданий.
Об этом заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он уточнил, что враг нанес удар по городу в 09:35. В результате атаки пострадали два человека.
"Сейчас известно о двух пострадавших, которые обратились в учреждения здравоохранения. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, он от госпитализации отказался. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в учреждение здравоохранения, где ему оказали помощь", - рассказал Когут.
Также он отметил, разрушениям подверглись ориентировочно 16 зданий. Это частные дома, многоэтажки, учебное заведение и коммерческая недвижимость.
"Развернут штаб, чтобы оказать помощь. В отселении в настоящее время люди пока не нуждаются", - добавил глава ОВА.
Напомним, сегодня утром были сообщения, что в Кременчуге враг попал в здание ТЦК, а также были повреждены жилые дома. В результате атаки возник пожар, который впоследствии ликвидировали.
Кроме того, из-за инцидента было временно запрещено движение транспорта к Речному вокзалу. В связи с этим троллейбусы не курсировали до этого пункта назначения.
Как сообщалось - троллейбусы по всем маршрутам, кроме тех, которые направляются в Крюков, останавливались на конечной остановке "Крюковский мост".
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