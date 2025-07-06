Удар РФ по Кременчугу: количество пострадавших возросло до 2

Он уточнил, что враг нанес удар по городу в 09:35. В результате атаки пострадали два человека.

"Сейчас известно о двух пострадавших, которые обратились в учреждения здравоохранения. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, он от госпитализации отказался. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в учреждение здравоохранения, где ему оказали помощь", - рассказал Когут.

Также он отметил, разрушениям подверглись ориентировочно 16 зданий. Это частные дома, многоэтажки, учебное заведение и коммерческая недвижимость.

"Развернут штаб, чтобы оказать помощь. В отселении в настоящее время люди пока не нуждаются", - добавил глава ОВА.