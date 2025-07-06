Удар РФ по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 2

У неділю, 6 липня, росіяни атакували Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до двох, а руйнувань зазнали близько 16 будівель.
Про це заявив глава Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він уточнив, що ворог завдав удару по місту о 09:35. Внаслідок атаки постраждали дві людини.
"Наразі відомо про двох постраждалих, які звернулися до закладів охорони здоров'я. Одному постраждалому надали допомогу на місці, він від госпіталізації відмовився. Ще один постраждалий самостійно звернувся до закладу охорони здоров'я, де йому надали допомогу", - розповів Когут.
Також він зазначив, руйнувань зазнали орієнтовно 16 будівель. Це приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти і комерційна нерухомість.
"Розгорнуто штаб, щоб надати допомогу. Відселення на даний час люди поки не потребують", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, сьогодні зранку були повідомлення, що у Кременчуці ворог влучив у будівлю ТЦК, а також було пошкоджено житлові будинки. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку згодом ліквідували.
Крім того, через інцидент було тимчасово заборонено рух транспорту до Річкового вокзалу. У зв'язку з цим тролейбуси не курсували до цього пункту призначення.
Як повідомлялося - тролейбуси за всіма маршрутами, окрім тих, що прямують до Крюкова, зупинялися на кінцевій зупинці "Крюківський міст".
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