Удар РФ по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 2

Він уточнив, що ворог завдав удару по місту о 09:35. Внаслідок атаки постраждали дві людини.

"Наразі відомо про двох постраждалих, які звернулися до закладів охорони здоров'я. Одному постраждалому надали допомогу на місці, він від госпіталізації відмовився. Ще один постраждалий самостійно звернувся до закладу охорони здоров'я, де йому надали допомогу", - розповів Когут.

Також він зазначив, руйнувань зазнали орієнтовно 16 будівель. Це приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти і комерційна нерухомість.

"Розгорнуто штаб, щоб надати допомогу. Відселення на даний час люди поки не потребують", - додав глава ОВА.