Удар РФ по кафе в Запорожской области: возросло количество раненых, есть жертва (фото)

По данным Нацполиции, боеприпас, тип которого устанавливается, попал рядом с торговым киоском.

В результате попадания ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка, 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.

"15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", - сказано в сообщении.

Обновлено в 20:40.

Как сообщил Федоров, подросток, который пострадал в результате российского обстрела и был госпитализирован, умер в больнице.

Фото: РФ ударила по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области (facebook.com/MNS.GOV.UA и t.me/UA_National_Police)

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что Российская Федерация ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка в Запорожской области.

Ситуация в Запорожской области

Российские военные регулярно обстреливают Запорожскую область. Ранее Федоров сообщал о строительстве шести подземных школ в регионе.

В августе после падения русского дрона обесточена подстанция. А в июне россияне использовали для атаки на Запорожскую область фугасные бомбы. Было полностью уничтожено здание, где жили гражданские.

Как рассказал спикер Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, на Запорожском направлении за последние трое суток не зафиксировано никаких штурмовых действий российских войск, что является нетипичным поведением для захватчиков.

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