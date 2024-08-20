В ВСУ рассказали о "нетипичном поведении" россиян на Запорожском направлении

На Запорожском направлении за последние трое суток не зафиксировано никаких штурмовых действий российских войск, что является нетипичным поведением для захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Оперативная ситуация в ОУВ "Таврия" характеризуется снижением интенсивности боевых действий. В той части, что касается Запорожской области, за последние трое суток не было ни одного штурмового действия россиян", - рассказал Лиховой.

По его словам, это повод обратить внимание, потому что участок большой и очевидно, что "россияне никуда отсюда не делись", но там не было штурмовых действий за трое суток и сегодня тоже нет значительной активности.

Спикер отметил, что украинские военные будут следить за ситуацией, ведь такое поведение россиян "нетипичное для большого последнего периода".

"Определенная активность, если можно и так назвать, у нас сохраняется на Приднепровском направлении, где противник не оставляет попыток выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Однако вчера был только один вражеский штурм на позиции наших подразделений в районе села Крынки" , - добавил Лиховой.

По его словам, вражеские штурмы были безрезультатными, потери позиций ВСУ не допущены.

Спикер также отметил, что не связывал бы эти события с Курской операцией, потому что у россиян нет ресурсов для ведения эффективных наступательных действий на нескольких направлениях одновременно.

"Есть определенные основания говорить, что, например, количество артиллерийских обстрелов по нашим позициям тоже частично сокращается. Оно не то чтобы очень сильно похоже на затишье, но, например, за минувшие сутки насчитали 280 российских обстрелов по нашим позициям с использованием 1450 приблизительно боеприпасов. И это на сотни или полтысячи боеприпасов, например, меньше, чем было месяц назад", - рассказал он.

При этом, по словам Лиховия, активной остается работа вражеской авиации. Россияне нанесли шесть авиаударов, а также выпустили шесть управляемых авиабомб и 60 неуправляемых авиаракет, как на Запорожском, так и Херсонском направлениях.

Несмотря на это, украинские войска наносят значительные потери противнику.

"За вчерашние сутки была сокращена российская армия на 69 человек. Это безвозвратные и санитарные потери вместе. А также 25 единиц вооружения и военной техники. Среди них одна боевая бронированная машина, один радиопеленгационных метеорологический комплекс РПМК-1 "Улыбка", четыре артиллерийские системы, среди них один зенитно-ракетный комплекс С-60, 10 автомобилей, 5 разведывательных БПЛА, 3 лодки и один гидроскутер", - рассказал.