РФ ударила по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области: есть раненые

Российская Федерация днем вторника, 20 августа, ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка в Запорожской области.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона и его сообщение в Telegram.

По данным Федорова, в результате обстрела были ранены трое детей, один из них в тяжелом состоянии.

Он отметил, что россияне попали прямо в кафе.

"Таковы последствия российского удара по Малокатериновке Запорожской области. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", - написал Федоров.