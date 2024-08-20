РФ ударила по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области: есть раненые
Российская Федерация днем вторника, 20 августа, ударила по детскому кафе в поселке Малокатериновка в Запорожской области.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона и его сообщение в Telegram.
По данным Федорова, в результате обстрела были ранены трое детей, один из них в тяжелом состоянии.
Он отметил, что россияне попали прямо в кафе.
"Таковы последствия российского удара по Малокатериновке Запорожской области. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", - написал Федоров.
Ситуация в Запорожской области
Российские военные постоянно наносят удары по Запорожской области. Ранее Федоров рассказывал, что в Запорожской области идут работы по строительству сразу шести подземных школ.
В начале августа стало известно, что в Запорожской области после падения русского дрона была обесточена подстанция . А в июне россияне использовали для атаки на Запорожскую область фугасные бомбы . Было полностью уничтожено здание, где жили гражданские.
В то же время по словам спикера Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, на Запорожском направлении за последние трое суток не зафиксировано никаких штурмовых действий российских войск, что является нетипичным поведением для захватчиков.
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