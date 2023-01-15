Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло

"На утро есть 18 человек, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 ранены - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые", - рассказал чиновник.

Спасательная операция продолжается. Резниченко добавил, что в настоящее время остается неизвестной судьба еще более 40 человек.

Идет демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

Как проинформировали в пресс-службе ГСЧС Украины, все еще продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах. Также продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

Спасатели сообщили, что всего к работам привлечены 520 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС - 160 человек и 40 единиц техники. Также привлечены 4 кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС из г. Ромны и 20 спасателей и 4 единицы техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС из Киева.

"В 07:00 планируется проведение ротации личного состава. Установлены 4 палатки ГСЧС и одна палатка от волонтеров (обеспечено питание). Психологами ГСЧС оказана помощь 40 пострадавшим", - говорится в оперативной информации.

Российский удар по Днепру

Напомним, 14 января российские оккупанты во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.

Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины, в многоэтажку в Днепре попала ракета Х-22, запущенная из района Курской области РФ. У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.