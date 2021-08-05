"Удар" продовжить консолідувати регіональних лідерів, - мер Чернігова

"Кличко та "УДАР" - надійні партнери. Рейтинг довіри до Кличка - понад 50%. Тобто він об’єднує українців, він об’єднує країну. Він визнаний світом. Запитайте у будь-кого з іноземців, з ким в них асоціюється Україна. Кличка назвуть одним з перших. А щодо партії, то "УДАР" зараз розвивається і, переконаний, стане магнітом для регіональних лідерів та професіоналів, які працюють, як кажуть, на землі і розуміють, як має рухатися країна", - наголосив мер Чернігова.

Він зазначив, що консолідація зусиль "УДАРу" та "Рідного дому" також є сигнал для інших лідерів місцевого самоврядування.

"Коли працюєш на рівні місцевого самоврядування, розумієш, які проблеми найбільш гострі для людей. Але вирішити ці проблеми на місцевому рівні в окремо взятому Чернігові чи Києві неможливо. Треба консолідуватись. Чим більше толкових людей, які розуміють, куди рухатись - тим швидше ми зрушимо з місця цей масив проблем. Наш союз - це робота. ЇЇ результатом має стати саме та Україна, про яку ми всі мріємо: сильна, самодостатня, європейська. Об’єднання "Рідного дому" та "УДАРу" - це сигнал місцевим лідерам. Ми були першими", - пояснив Атрошенко.

Він також підкреслив, що партії об’єднуються не проти когось, а за Україну.