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Німеччина призупинила супутникове мовлення Russia Today: у Москві незадоволені

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Німеччина, Середа 22 грудня 2021 23:06
Німеччина призупинила супутникове мовлення Russia Today: у Москві незадоволені Фото: Німеччина призупинила супутникове мовлення каналу Russia Today (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Німеччина призупинила супутникове мовлення російського німецькомовного новинного каналу Russia Today (RT DE). У Москві висловили невдоволення з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Мовлення російського телеканалу припинили в середу через відсутність діючої ліцензії. Однак канал все ще доступний для німців на його веб-сайті.

"Mabb не запитував і не видавав ліцензії на мовлення для цієї програми", - пояснив регулятор Німеччини.

Штаб-квартира каналу знаходиться в Москві, і у нього є сербська ліцензія на кабельне і супутникове мовлення, що, за словами RT, дозволяє йому віщати в Німеччині відповідно до законодавства ЄС. Влада Німеччини вважає, що сербської ліцензії недостатньо, тому що RT DE "мовить німецькою мовою і націлене на німецький ринок".

Виступаючи в середу в ефірі RT, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не виключив заходів у відповідь за блокування супутникового мовлення. Він заявив, що Росія відреагує.

"З самого початку німецька влада робила все можливе, щоб створити поганий імідж вашому каналу (RT) в німецькому суспільстві. До недавнього часу ми не хотіли йти тим же шляхом, пригнічуючи пресу ... але не виключаю, що ми відреагуємо", - заявив Лавров.

Нагадаємо, що раніше RT вже блокували в Німеччині. Тоді це зробив YouTube через поширення фейків про коронавірус.

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