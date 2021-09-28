YouTube заблокував два німецькі канали Russia Today

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF .

Російські пропагандистські канали були видалені через порушення правил про неправдиву інформацію про коронавірус.

"RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час припинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були закриті за порушення умов використання YouTube", - уточнили в Google.

Головна пропагандистка Кремля в Telegram заявила, що у відповідь Москва має закрити німецькі канали "з самоповаги".

"Це справжня медійна війна, оголошена державою Німеччина державі Росія. Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії DW та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції до самого YouTube", - написала вона.