Удар по порту "Кавказ": спутниковые снимки показали поражение российских суден и территории

После атаки на порт "Кавказ", который находится в Краснодарском крае, стало известно о повреждении нескольких судов и парома. Соответствующие данные стали известны со спутниковых снимков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".