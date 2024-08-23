Удар по порту "Кавказ": спутниковые снимки показали поражение российских суден и территории
После атаки на порт "Кавказ", который находится в Краснодарском крае, стало известно о повреждении нескольких судов и парома. Соответствующие данные стали известны со спутниковых снимков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечает издание, согласно снимкам Planet Labs за 23 августа, виден уничтоженный паром и несколько небольших стоящих неподалеку судов, которые также могли быть повреждены в результате удара.
"Спутник зафиксировал и поврежденную инфраструктуру. В частности, поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде. На снимках видны и признаки пожара - у берега припаркованы пожарные автомобили", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что сегодня Военно-морские силы Украины подтвердили ликвидацию российского парома "Конро Трейдер", находившегося в порту "Кавказ" Краснодарского края.
Что предшествовало
Напомним, по российскому порту "Кавказ" на Кубани был прилет. Российские власти говорят, что был атакован паром с топливом, а над портом виднеется дым.
Сначала оккупационные войска не сообщали о том, что повреждения получило судно и какое именно. Предполагалось, что мог быть поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".
А уже 22 августа, вечером, российские военные начали писать о том, что во время очередной атаки на порт "Кавказ" паром "Конро Трейдер", расположенный на Таманском полуострове и обеспечивавший горючим (а также оружием) оккупантов в Крыму, затонул.
Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что во время атаки "Конро Трейдер" получил серьезные повреждения.
Добавим, что ранее ВМС смогли повредить российский паром "Славянин", который был также очень важен для логистики кафиров.
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