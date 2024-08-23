Удар по порту "Кавказ": супутникові знімки показали ураження російських суден та території

Фото: атака по порту Кавказ у Керченській протоці (ілюстративне фото росЗМІ)

Після атаки на порт "Кавказ, який у російському Краснодарському Краї, стало відомо про пошкодження кількох суден та порому. Відповідні дані стали відомі зі супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".