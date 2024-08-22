Удар по порту "Кавказ": паром затонул, на его борту было 15 человек

Удар по российскому порту

Напомним, сегодня днем российские паблики начали сообщать, что над портом "Кавказ" был виден дым. Вскоре стало известно, что по порту "Кавказ" на Кубани был прилет.

Сначала российские власти заявили, что был атакован паром с топливом.

Однако уже через несколько часов росСМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили, что паром с топливом утонул.

Заметим, что это не первый удар по данному порту. К примеру, в конце мая Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта "Кавказ".

Тогда в результате атаки была поражена паромная переправа и нефтяной терминал порта.

Более того, атака на порт была и в июле. Недавно беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".

Военные Генштаба заметили, что россияне использовали данный паром для перевозки, в том числе железнодорожных вагонов.

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