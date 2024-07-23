В Краснодарском крае дроны атаковали судно в порту "Кавказ": что известно о потерях

В Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ". Среди членов экипажа есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на мониторинговые группы и губернатора региона.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что атака по Краснодарскому краю была нанесена утром.

"В это утро беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет", - написал он, обвинив в этом Киев.

По его словам, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

В то же время, как сообщили очевидцы в мониторинговых группах, в сторону порта "Кавказ" ехали автомобили скорой помощи и пожарные.

Следует отметить, что кроме пассажирских перевозок в порту "Кавказ" есть железнодорожная паромная линия, которая занимается транспортировкой грузов, сжиженного газа, нефтепродуктов, технической смазки, стекла и химпродуктов.