Удар по полигону с "Орешником": Генштаб отчитался о последствиях

Удар по полигону "Капустин Яр"

Напомним, в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, с которого российские оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

ВСУ выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

По данным военных, серию ударов осуществили с помощью ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 "Фламинго".

На территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, а часть личного состава эвакуирована с территории.