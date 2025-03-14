Удар по жилому кварталу в Кривом Роге: известны детали, количество раненых возросло

Российские военные, вероятно, ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами "Искандер-М". Количество пострадавших уже возросло до восьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и ГСЧС.
"По состоянию на сейчас. Восемь раненых, не тяжелые. Пятеро уже в больницах, троим помощь оказана на месте. Предварительно баллистические ракеты Искандер-М", - пояснил Вилкул.
Вилкул рассказал детали о двух обстрелах, произошедших в городе. Первое попадание, по его словам, произошло в ночной клуб, расположенный в плотно застроенном районе. Штаб помощи людям был развернут в ближайшей школе, которая хорошо видна с места инцидента, и там есть укрытие.
Второе попадание, по данным Вилкула, произошло в объект гражданской инфраструктуры. Он сообщил, что Штаб помощи был снова развернут в том же месте, где ранее работали в аналогичных ситуациях, и подчеркнул, что укрытие также есть.
"Строительные материалы, заявления о материальной помощи от города. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается. Пожары уже потушены. Все службы работают", - сообщил глава Совета обороны.
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Заметим, что предыдущий обстрел города состоялся 12 марта. В тот день российские войска обстреляли Кривой Рог направив на город баллистические ракеты.
Из-за обстрела погибла женщина, которая ехала в троллейбусе рядом с местом удара. Кроме того, 15 человек получили ранения.
Кроме того, один из ударов пришелся на отель "Дружба". В частности, в момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Великобритании.
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