Удар по жилому кварталу в Кривом Роге: известны детали, количество раненых возросло
Российские военные, вероятно, ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами "Искандер-М". Количество пострадавших уже возросло до восьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и ГСЧС.
"По состоянию на сейчас. Восемь раненых, не тяжелые. Пятеро уже в больницах, троим помощь оказана на месте. Предварительно баллистические ракеты Искандер-М", - пояснил Вилкул.
Вилкул рассказал детали о двух обстрелах, произошедших в городе. Первое попадание, по его словам, произошло в ночной клуб, расположенный в плотно застроенном районе. Штаб помощи людям был развернут в ближайшей школе, которая хорошо видна с места инцидента, и там есть укрытие.
Второе попадание, по данным Вилкула, произошло в объект гражданской инфраструктуры. Он сообщил, что Штаб помощи был снова развернут в том же месте, где ранее работали в аналогичных ситуациях, и подчеркнул, что укрытие также есть.
"Строительные материалы, заявления о материальной помощи от города. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается. Пожары уже потушены. Все службы работают", - сообщил глава Совета обороны.
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Предыдущие обстрелы Кривого Рога
Заметим, что предыдущий обстрел города состоялся 12 марта. В тот день российские войска обстреляли Кривой Рог направив на город баллистические ракеты.
Из-за обстрела погибла женщина, которая ехала в троллейбусе рядом с местом удара. Кроме того, 15 человек получили ранения.
Кроме того, один из ударов пришелся на отель "Дружба". В частности, в момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Великобритании.
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