Удар по жилому кварталу в Кривом Роге: известны детали, количество раненых возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и ГСЧС .

"По состоянию на сейчас. Восемь раненых, не тяжелые. Пятеро уже в больницах, троим помощь оказана на месте. Предварительно баллистические ракеты Искандер-М", - пояснил Вилкул.

Вилкул рассказал детали о двух обстрелах, произошедших в городе. Первое попадание, по его словам, произошло в ночной клуб, расположенный в плотно застроенном районе. Штаб помощи людям был развернут в ближайшей школе, которая хорошо видна с места инцидента, и там есть укрытие.

Второе попадание, по данным Вилкула, произошло в объект гражданской инфраструктуры. Он сообщил, что Штаб помощи был снова развернут в том же месте, где ранее работали в аналогичных ситуациях, и подчеркнул, что укрытие также есть.

"Строительные материалы, заявления о материальной помощи от города. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается. Пожары уже потушены. Все службы работают", - сообщил глава Совета обороны.