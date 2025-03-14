Удар по житловому кварталу у Кривому Розі: відомі деталі, кількість поранених зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та ДСНС .

"Станом на зараз. Вісім поранених, не важкі. П’ятеро вже у лікарнях, трьом допомога надана на місці. Попередньо балістичні ракети Іскандер-М", - пояснив Вілкул.

Вілкул розповів деталі про два обстріли, що сталися в місті. Перше влучення, за його словами, відбулося в нічний клуб, розташований у щільно забудованому районі. Штаб допомоги людям був розгорнутий у найближчій школі, яка добре видно з місця інциденту, і там є укриття.

Друге влучення, за даними Вілкула, сталося в об'єкт цивільної інфраструктури. Він повідомив, що Штаб допомоги був знову розгорнутий у тому ж місці, де раніше працювали в аналогічних ситуаціях, і наголосив, що укриття також є.

"Будівельні матеріали, заяви про матеріальну допомогу від міста. Допомога буде надана всім, хто її потребує. Пожежі вже загашено. Усі служби працюють", - повідомив голова Ради оборони.