Удар по житловому кварталу у Кривому Розі: відомі деталі, кількість поранених зросла
Російські військові, ймовірно, вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами "Іскандер-М". Кількість постраждалих вже зросла до восьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та ДСНС.
"Станом на зараз. Вісім поранених, не важкі. П’ятеро вже у лікарнях, трьом допомога надана на місці. Попередньо балістичні ракети Іскандер-М", - пояснив Вілкул.
Вілкул розповів деталі про два обстріли, що сталися в місті. Перше влучення, за його словами, відбулося в нічний клуб, розташований у щільно забудованому районі. Штаб допомоги людям був розгорнутий у найближчій школі, яка добре видно з місця інциденту, і там є укриття.
Друге влучення, за даними Вілкула, сталося в об'єкт цивільної інфраструктури. Він повідомив, що Штаб допомоги був знову розгорнутий у тому ж місці, де раніше працювали в аналогічних ситуаціях, і наголосив, що укриття також є.
"Будівельні матеріали, заяви про матеріальну допомогу від міста. Допомога буде надана всім, хто її потребує. Пожежі вже загашено. Усі служби працюють", - повідомив голова Ради оборони.
Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Попередні обстріли Кривого Рогу
Зауважимо, що попередній обстріл міста відбувся 12 березня. Того дня російські війська обстріляли Кривий Ріг спрямувавши на місто балістичні ракети.
Через обстріл загинула жінка, яка їхала в тролейбусі поруч із місцем удару. Крім того, 15 людей дістали поранення.
Окрім того, один з ударів припав на готель "Дружба". Зокрема, у момент атаки в готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США та Великої Британії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.